L’Inter non molla Djalo: ora c’è anche l’intesa economica, i dettagli

Da tempo Tiago Djalo è nel mirino dell'Inter. Il difensore del Lille, in scadenza di contratto a giugno, attualmente è ai box a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata a marzo, ma questo non ha inciso sulla voglia dei dirigenti nerazzurri di portarlo a Milano. Come sottolinea Calciomercato.com, sembra ormai che non ci siano più dubbi in merito all’addio del difensore alla Ligue 1, il rinnovo con il Lille non appare più come un’opportunità concreta e l’Inter è lì che aspetta un cenno dal calciatore.