Sky – Inter, mercato proiettato sul futuro. In chiave Perisic…

Il club nerazzurro non sarebbe al momento impegnato in operazioni particolari di mercato e starebbe pensando a trattative per il futuro

Eva A. Provenzano

Mercato già proiettato sulla prossima stagione. A Skysport si parla delle operazioni nerazzurre in questi termini. "Occhio a Bensebaini - spiegano dal noto canale satellitare - per la fascia sinistra perché c'è distanza sul rinnovo di Perisic. Ottimismo invece sul rinnovo di Brozovic che rimane la prima cosa che l'Intervorrebbe fare in questo momento".

È un mercato proiettato sul prossimo anno. A meno che non ci siano opportunità da cogliere, in questo momento non sono previsti grossi movimenti per il mercato in entrata, aggiungono. "Fermo restando che un occhio alla fascia sinistra il club lo guarda con più frequenza rispetto ad altre zone del campo".

(Fonte: SS24)