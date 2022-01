Sky – Inter, avanti per Bensebaini già per gennaio: le ultime. Ed è pronta un’uscita

Continua la ricerca dell'Inter di un esterno sinistro, in grado di ricoprire il ruolo di vice Perisic fino al termine della stagione

Continua la ricerca dell'Inter di un esterno sinistro, in grado di ricoprire il ruolo di vice Perisic fino al termine della stagione ed eventualmente prenderne il posto a partire dal 2022-23, qualora il croato non rinnovasse il contratto in scadenza con i nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento il nome più caldo è quello di Ramy Bensebaini, laterale algerino mancino di proprietà del Borussia Moenchengladbach (stesso club di Ginter, promesso sposo nerazzurro). Le parti, riferisce l'emittente, avrebbero avuto dei contatti per provare a imbastire una trattativa già per questo mercato di gennaio, sulla base di un prestito.