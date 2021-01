Mercato, presto un’altra cessione? “Allergico alla provincia, l’Inter pagherebbe metà ingaggio”

Prima di poter investire in entrata, l‘Inter ha bisogno di concludere alcune uscite in questo mercato di gennaio. Anche in attacco, dove Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza di poter contare su un giocatore più pronto (vedi le voci sul possibile ritorno di Eder) e permettere magari ad Andrea Pinamonti di accumulare maggiore esperienza.

Per lui ci sono stati molti sondaggi. Incluso quello del Benevento che, come riporta calciomercato.com, avrebbe già intrapreso i contatti con il club nerazzurro e Mino Raiola, agente del giocatore:

“La Macchina è partita, Inter e Benevento hanno iniziato i primi dialoghi per il trasferimento di Andrea Pinamonti (…). Operazione da condurre in prestito, con l’Inter che dovrebbe provvedere a corrispondere la metà dell’ingaggio all’attaccante classe ’99. A breve si capiranno anche le intenzioni del calciatore, si dice un po’ allergico alla provincia. La situazione quarta punta ad Appiano Gentile non è per niente semplice e per questo non è ancora escluso che Pinamonti rimanga“, si legge.

