L’Inter accelera e mette le mani su uno dei nomi a zero più ambiti: “Ausilio si sente in pole”

"Oltre che grazie a Inzaghi per i risultati ottenuti sul campo, il miglioramento dei conti nerazzurri è dovuto alla bontà delle strategie di mercato portate avanti dal ds Ausilio e dal suo vice Baccin. In quest’ottica va letta l’accelerazione per Tiago Djaló, uno degli svincolati più ambiti sul mercato. Il centrale del Lille già un paio di estati fa era stato scelto come erede di Skriniar e Ausilio non ha mai mollato la presa: l’Inter si sente in pole, ma il rischio è - essendo in scadenza - che il Lille provi a vendere il giocatore a gennaio nell’estremo tentativo di monetizzare".