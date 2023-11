FCIN1908 / Dumfries, rinnovo senza follie o cessione. Djalo, per l’Inter è fatta. Lautaro…

Ci sono novità di mercato in casa Inter, soprattutto in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da FCInter1908.it, l'Inter non è disposta a fare follie per Denzel Dumfries. L'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2025 e per l'Inter risulta sacrificabile, qualora non accettasse l'offerta economica che il club ha intenzione di fare. In caso di 'no' di Dumfries, l'intenzione è di cederlo per una cifra tra i 30 e i 35 mln di euro.