Il proprietario dell’Inter Miami svela lo stipendio di Messi nei prossimi tre anni

Ha scelto di approdare nell'MLS, il campionato americano e del suo arrivo a Miami ha parlato il proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas. Lionel Messi è arrivato al club dopo una lunga trattativa, un corteggiamento cominciato tre anni fa e che si è fatto intenso nell'ultimo anno e mezzo. «Ci sono state molte conversazioni con Jorge, il papà. L'ho visto a fine maggio. David Beckham ha parlato con Leo, solo di questioni di calcio, perché stava giocando. Abbiamo parlato a Barcellona, ​​​​Miami, Rosario, Doha... Ho passato l'intero Mondiale in Qatar , guardando l'Argentina. Il contratto Apple è stato molto importante per portare Messi da noi», ha spiegato.

E ha aggiunto anche dettagli sul contratto del campione argentino: «Penso che Lionel possa trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti del mondo. Penso che voglia lasciare il segno e sarà in grado di farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà, avrà modo di lavorare per il club. Guadagnerà tra i 50 e i 60 milioni di dollari all'anno». 55 mln di euro per tre anni, la durata dell'ultimo milionario contratto della Pulce.