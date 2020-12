Gds – Inter, si aspetta una mossa del Psg per Eriksen: può arrivare Paredes. Per Nainggolan…

In casa Inter si aspetta una mossa del Paris Saint-Germain per Christian Eriksen. Il centrocampista danese è ormai fuori dal progetto tecnico di Conte ed è per questo che potrebbe profilarsi uno scambio con Leandro Paredes. Uno scambio, secondo la Gazzetta dello Sport, che permetterebbe di dare un maggiore equilibrio tattico alla rosa interista, secondo i dettami di Conte.

“Il nazionale sudamericano, infatti, sa disimpegnarsi in più ruoli: sia da mezzala che in mediana, una duttilità preziosa per la rincorsa scudetto. In quest’ottica c’è la speranza che vadano presto a dama altre trattative di cui si parla ormai da tempo. In particolare l’uscita di Radja Nainggolan, che è di sicuro molto gradito al Cagliari. Anche in questo caso bisogna trovare una soluzione soddisfacente per le parti dal punto di vista finanziario, visto che il belga comunque vanta stipendi per 5 milioni lordi per il resto della stagione”.

(Gazzetta dello Sport)