Inter, anche il nome di Muriel per l’attacco: l’Atalanta fissa il prezzo

L'attaccante colombiano nelle scorse settimane è stato accostato ai nerazzurri come possibile rinforzo per l'attacco: l'Atalanta detta le condizioni per l'addio

Alessandro Cosattini

Tra i nomi accostati all’Inter come possibili rinforzi per l’attacco c’è anche quello di Luis Muriel. Un profilo apprezzato dalla società nerazzurra, che nell’ultima stagione ha fatto benissimo con l’Atalanta: 22 gol in 36 partite di Serie A. Il classe 1991, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, ha un prezzo sotto cui il club bergamasco non scenderà.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, non si può ancora escludere un addio di Luis Muriel all’Atalanta in caso di proposte durante l’estate. Il club non ha necessità di vendere e spera di tenere Muriel, ma ha già 30 anni: in caso di un’offerta da 35-40 milioni, l’addio sarebbe tutt’altro che impossibile. E l’Inter ci pensa, è tra i candidati per l’attacco.