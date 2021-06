Cottarelli: “Inter, novità su azionariato. Prima quota di minoranza. E poi…”

"Nelle prossime settimane avremo qualche notizia da dare sull'idea di azionariato popolare nell'Inter. C'è grande interesse"

Inizialmente dovremmo entrare in quota di minoranza poi si vedrà in base a quanti tifosi vorranno partecipare a questo progetto Spero potremo iniziare presto la campagna per le adesioni".Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'economista e tifoso interista Carlo Cottarelli.