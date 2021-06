Inter, Nainggolan fuori dai piani: si lavora a uno scambio con il Cagliari

Il centrocampista belga non rientra nel nuovo progetto nerazzurro di Inzaghi: dialogo aperto con il club sardo

"A separare i due fronti ci sono i soldi, tanti, che se non si trovasse un punto di incontro, rischierebbero di diventare un ostacolo insormontabile. La società isolana sembra intenzionata a offrire uno stipendio al massimo di due milioni di euro, partendo da una base di trattativa da 1,8 più bonus, spalmando in questo modo in due anni l'ingaggio di tre milioni e mezzo percepito fino ad ora. E questa soluzione potrebbe piacere anche all'Inter che sarebbe propensa a confermare il prestito per poi perderlo a parametro zero, visto che il Cagliari non ha alcuna intenzione di comprare il suo intero cartellino al momento. Sul tavolo un altro anno di contratto, al termine del prestito a giugno 2022, per un matrimonio che andrebbe avanti almeno fino al 2023. Resta da capire se Nainggolan accetterà l'offerta, con l'avvallo dell'Inter e se deciderà così di chiudere la sua carriera in rossoblù. Sempre che sul piatto, il Cagliari non decida di mettere Nandez per ottenere, non solo una contropartita, sostanziosa, economica, ma anche il Ninja che verrebbe acquisito subito in via definitiva. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che al momento non sembra particolarmente vicina”, si legge.