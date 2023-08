CorSera – Inter tra Ndombele e Maxime Lopez: lo scenario last minute

Inter al lavoro per un colpo last minute a centrocampo dopo l'arrivo di Pavard: ecco la strategia per il Corriere della Sera

Inter al lavoro per un colpo last minute a centrocampo. Ragionamenti in corso da parte dei dirigenti dopo l’arrivo di Benjamin Pavard. Ecco la strategia secondo il Corriere della Sera oggi in edicola: “L’Inter dopo l’ufficializzazione di Pavard non si ferma. Beppe Marotta è al lavoro per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo centrocampista. Diverse le opzioni sul piatto: da un lato è stato proposto Ndombele, rientrato al Tottenham dopo il prestito a Napoli e deciso a disputare la Champions (ecco perché ha rifiutato il trasferimento al Genoa).