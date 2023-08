Inter, doppio colpo sul gong possibile. Maxime Lopez per Asllani e Ndombele, solo a costo zero

"Il centrocampo può cambiare, entro domani sera. A patto che le operazioni siano a costo zero. I nomi sono quelli di Maxime Lopez e di Tanguy Ndombele. La prima pista porta a Maxime Lopez, centrocampista che il Sassuolo vuole assolutamente piazzare in queste ultime ore. È il profilo che piace di più a Simone Inzaghi, un costruttore di gioco, un regista che sappia dare il cambio a Calhanoglu. Molto più centrale che mezzala. Tanto che viene da domandarsi a quel punto che fine farà Asllani. E infatti, l’idea messa in piedi è quella di uno scambio tra l’albanese e il francese del Sassuolo. Lo scambio avrebbe una logica. Tecnica, perché non si esagera nel dire che tra Asllani e Inzaghi fin qui non è mai sbocciato l’amore. E non si sbaglia neppure a considerare che il centrocampista, pagato 14 milioni di euro un anno fa, avrebbe bisogno di giocare, per crescere e per non disperdere il proprio valore di mercato. L’operazione sarebbe a costo zero, scambio di prestiti", spiega La Gazzetta dello Sport.