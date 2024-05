Si avvicina il mercato estivo e l’Inter ragiona in vista della prossima stagione. In lista per la difesa c’è anche il nome di Alessandro Buongiorno , difensore del Torino molto apprezzato dal duo Marotta-Ausilio.

Come appreso da FCIN1908.it, il giocatore viene valutato circa 40 milioni dal presidente granata Cairo. Non bastano 30 milioni per il difensore, anche vista la concorrenza (Milan e Napoli sono interessate in Italia). L’Inter potrebbe dunque provare il colpo Buongiorno, ma a una condizione: solo in caso di cessione illustre in difesa. E al momento non è un’operazione nei piani dei dirigenti nerazzurri.