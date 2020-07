Mercato, la priorità dell’Inter è una sola: “Conte ha chiesto a gran voce il suo acquisto”

La priorità di mercato, per l’Inter, è l’acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. I Red Devils, infatti, non voglio lasciare il giocatore in nerazzurro fino al termine dell’Europa League, dato che il cileno potrebbe essere un avversario degli uomini di Solskjaer in finale, e dunque diranno sì solo di fronte a una cessione a titolo definitivo. Dal canto suo, il cileno ha fatto capire di voler restare a Milano. Possibile l’inserimento nella trattativa di Perisic, come scritto da Tuttosport:

“L’Inter sta provando a risolvere la questione Alexis Sanchez, come chiesto a gran voce da Conte. Per ora il cileno resterà solo per la gara col Getafe. Nonostante i canali diplomatici siano aperti, finora lo United non si è smosso: cederà Sanchez solo se l’Inter si impegnerà in modo certo. Gli inglesi valuterebbero il giocatore una ventina di milioni. Difficile che l’Inter acconsenta a certe condizioni, intanto riemergono dalla Francia le voci di un possibile inserimento di Perisic nella trattativa“.

(Fonte: Tuttosport)