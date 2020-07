Inter, doppio affare Marotta: “Offerto Perisic per chiudere un grande scambio”

Da partente praticamente sicuro, Alexis Sanchez è diventato in questo finale di stagione una vera priorità dell‘Inter sul mercato in vista della prossima stagione. Merito dell’attaccante cileno, che con dedizione e prestazioni molto positive ha conquistato la fiducia incondizionata di tutto l’ambiente nerazzurro. Ecco perché ora Beppe Marotta mira a raggiungere quanto prima un accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino, per acquistare il giocatore. Una soluzione che, tra l’altro, permetterebbe all’ex Barcellona e Arsenal di chiudere questa stagione con Conte a Milano, dato che l’accordo attuale scade subito dopo la partita con il Getafe di Europa League.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lo United avrebbe chiesto ai nerazzurri circa 20 milioni di euro per liberare Sanchez. Dal canto suo, il club di Viale della Liberazione avrebbe risposto proponendo uno scambio con Ivan Perisic, già cercato dai Red Devils sotto la gestione Mourinho. Situazione in evoluzione.

(Fonte: Sport Mediaset)