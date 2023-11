L’Inter pensa al ‘nuovo Hakimi’: “Segnalato da Baccin, classe 2004. I costi della clausola”

"Un giovane interessante, finito sul taccuino dell'Inter. Agustin Giay è l'ultimo nome segnalato da Baccin a Marotta e Ausilio, a caccia di talenti per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Classe 2004, esterno destro in grado di giocare da terzino o da quinto in un centrocampo a 5, è di proprietà del San Lorenzo, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riporta TNT Sport nelle scorse settimane ci sarebbe stata una chiacchierata tra l'Inter e il club argentino, che lo cede solo per la clausola rescissoria, tra i 13 e i 14 milioni di euro (...). Al momento non pensa al grande salto, ma l'opzione Europa lo stuzzica.Il suo idolo di sempre è Lionel Messi, ma da esterno i suoi modelli sono Hakimi e Alexander-Arnold. Più Zanetti".