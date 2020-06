Libero – Clamorosa proposta del Barça all’Inter per Lautaro: Suarez più soldi. Marotta…

C’è ancora distanza nella trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. Il club blaugrana non ha nessuna intenzione di pagare cash la clausola da 111 milioni. Ecco perché il club di Bartomeu sta cercando di inserire nella trattativa alcuni giocatori per abbassare la quota cash da versare nelle casse nerazzurre. Oltre a Junior Firpo, il nome nuovo è quello di Luis Suarez. Secondo quanto riporta Libero, l’idea del Barça è quella di offrire il 33enne uruguaiano, valutato 35 milioni. “Non abbastanza però per convincere Marotta e Ausilio, che restano fermi ai 111 milioni della clausola. Perciò Lautaro rischia di restare in nerazzurro, con Lukaku e magari con Sanchez (possibile riscatto) e Perisic (di ritorno dal Bayern)“, si legge sul quotidiano.

(Libero)