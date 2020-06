TS – Lautaro-Barça: dall’Inter sì condizionato per Firpo, Conte vuole Vidal. Marotta ha altre idee

“Sì a Junior Firpo (ma a determinate condizioni), “nì” ad Arturo Vidal che, come sempre accade da un anno a questa parte, divide pensieri e opinioni all’Inter. Sotto traccia, tramite gli intermediari, proseguono i discorsi tra i nerazzurri e il Barcellona per Lautaro Martinez”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito agli intrecci di mercato tra Inter e Barcellona, con Lautaro inevitabilmente al centro del discorso. L’argentino è sempre tentato dall’ipotesi blaugrana e dal raggiungere l’amico-compagno di Nazionale Leo Messi ma la volontà del Toro si scontra con la posizione dei nerazzurri.

NIENTE SCONTI – L’idea di Marotta e della dirigenza è rimasta sempre la stessa: pagare la clausola o Lautaro resta. I nerazzurri non intendono fare sconti “perché è unanime la convinzione che presto Martinez sarà tra i migliori attaccanti del mondo”, evidenzia Tuttosport che definisce ormai l’operazione come “una estenuante guerra di trincea legata alle contropartite da includere nell’affare per raggiungere il valore del cartellino stabilito da Beppe Marotta”.

FIRPO E VIDAL – Secondo il quotidiano torinese, l’unico giocatore offerto dal Barcellona all’Inter che convinca i nerazzurri è Junior Firpo ma i due club sono parecchio distanti nella valutazione del cartellino del giocatore, che il Barça fissa a 41 mln mentre l’Inter circa la metà ma ci sarà tempo per parlarne. Diverso è il caso di Vidal, tornato di moda in casa nerazzurra dopo le parole del cileno su Conte ma anche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ha evidenziato l’assenza, nell’Inter, di giocatori (come Vidal) in grado di trascinare la squadra in determinate partite.“L’Inter vuole puntare su Nainggolan come incursore e – qualora dovesse cedere su Vidal – non intende inserirlo tra le contropartite per Lautaro anche per evitare di strapagare un giocatore con il contratto in scadenza nel 2021. Strategia, quella di Marotta, che conferma gli intendimenti dell’amministratore delegato che, avendo avuto già il cileno alla Juve, ha qualche dubbio legato ai suoi comportamenti extracalcistici”, spiega Tuttosport.

CONTE E VIDAL – Conte, invece, è totalmente convinto che Vidal possa essere il giocatore giusto, tanto da preferirlo addirittura, in una scala di priorità, a Sandro Tonali. In attesa di nuovi potenziali segnali da parte di Vidal, le mosse eventuali di Suning potrebbero essere influenzate dal rendimento della squadra nel finale di stagione. “Vidal – con buona pace del Ninja – potrebbe essere il regalo di Zhang per dimostrare all’allenatore tutta la fiducia che la proprietà ha nei suoi confronti. Anche perché l’Inter, nella stagione che verrà – e Conte è il primo a saperlo – non dovrà solo partecipare, ma tornare a vincere qualcosa”, chiosa il quotidiano.