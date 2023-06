TS – Inter, cambiano i piani su Onana? Dirigenti si fidano della parola data da Bisseck

Scatto deciso del Tottenham per Guglielmo Vicario, blitz del Milan per Davide Frattesi: cosa può cambiare per il mercato dell'Inter

Sono ore caldissime su diversi fronti in casa Inter. In Inghilterra c’è stato lo scatto deciso del Tottenham per Guglielmo Vicario, in Italia il blitz del Milan per Davide Frattesi. E ora? Attenzione perché possono cambiare degli scenari, spiega oggi Tuttosport.