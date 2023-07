Libero – Inter vuole quota 60 mln per Onana. Lukaku? Club convinto che…

Onana è convocato alla Pinetina per far capire allo United che deve fare l’ultimo sforzo e arrivare a quota 60 bonus compresi, altrimenti il portiere resta dov’è. Stesso discorso per Gosens: è arrivata un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 14 del Wolfsburg, ma non basta. Ne servono 18 per evitare minusvalenza”, si legge.