L’Inter guarda già al post Onana. “Trubin? Shakhtar spara altissimo. Ecco 4 alternative”

"Il Manchester United è pronto a lanciare la sua offensiva per André Onana". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione legata ad Onana, individuato dall'Inter, a malincuore, come sacrificato per poter avviare il mercato in entrata. "In Inghilterra parlano di una base intorno ai 40 milioni, l’Inter parte da una valutazione di 60, dunque è possibile che servano dei giorni per trovare un’intesa che a Milano vorrebbero fosse definita almeno intorno ai 50 milioni più bonus", spiega poi il quotidiano.