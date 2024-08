Ormai non è più una novità l'interesse dell'Inter per Tomas Palacios , difensore classe 2003 di proprietà del Talleres ma attualmente in prestito all'Independiente Rivadavia. I nerazzurri sono stati impressionati dal rendimento del difensore che potrebbe così diventare, qualora la trattativa si concludesse in maniera positiva, il vice Bastoni:

"In Argentina, già da qualche mese, i grandi club hanno iniziato ad accorgersi delle sue qualità. Juan Riquelme ha anche mosso i primi passo per il suo Boca, ma in Argentina raccontano che “El Mudo” sia rimasto spiazzato dall’agente del calciatore, il quale non ha nascosto la propria preferenza per un altro club argentino: il Velez. Parliamo di qualche mese fa, nel frattempo il talento di Palacios è esploso e hanno iniziato a parlare di lui al di fuori dei confini nazionali, finanche a Milano"