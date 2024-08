Come riporta il Corriere della Sera, in effetti Marotta e Ausilio stanno valutando con grande attenzione il 21enne argentino Tomas Palacios, nazionale Under 20. Il difensore gioca nell’Independiente Rivadavia, ma è di proprietà del Talleres: seguito dai nerazzurri già da settimane, per caratteristiche fisiche e tecniche assomiglia molto a Bastoni.