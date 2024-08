Inter, Palacios sempre più vicino: svolta chiave nella trattativa. I dettagli

Tomas Palacios è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. L’edizione online del Corriere della Sera, in collaborazione col sito di Gianluca Di Marzio, aggiorna sulla trattativa. “L’Inter si avvicina all'acquisto di Tomas Palacios, giovane difensore argentino attualmente in prestito all'Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres.

La trattativa ha fatto un importante passo avanti grazie all'accordo tra Talleres e Independiente. Attualmente, l'Independiente ha un'opzione per acquistare il 50% del cartellino di Palacios nel 2024 per circa 2 milioni di euro, con la possibilità di rilevare l'altro 50% nel 2025. Il Talleres non può vendere direttamente il giocatore senza accordarsi con l'Independiente, che potrebbe invece cedere Palacios all'Inter dopo aver esercitato la sua opzione.