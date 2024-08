Le parole del direttore del Corriere dello Sport: "Chiesa? Io lo prendo domani mattina, so per certo che lui vorrebbe l'Inter o il Milan"

Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro il Genoa e non solo: "Io ho visto un'altra partita, l'Inter mi è piaciuta come personalità e rabbia in campo: per 70 minuti c'è stata solo lei. Il Genoa si è difeso molto bene, quel fallo di mano lì può capitare: Bisseck a me era piaciuto, poi è calato nel finale.