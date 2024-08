"La difficoltà non ha frenato i nerazzurri, ormai pronti a finalizzare l’acquisto nei primi giorni di questa settimana. Si progetta un investimento di almeno 6 milioni e, intanto, si lavora con la lima sulla percentuale di rivendita da dare al Talleres, unico interlocutore scelto proprio per evitare un riscatto che complicherebbe l’affare. L’alleato è proprio il giovane Tomas che ha ricevuto lusinghe dalla Bundesliga, ma ha detto ai suoi di preferire nettamente l’Italia. Si sa, per gli argentini l’Inter è una calamita. Non a caso è impegnato sul campo anche il vicepresidente Javier Zanetti, monumento in patria. Tra l’altro, il destino ha voluto che questo turno di campionato mettesse contro proprio Talleres e Independiente Rivadavia: il motivo per cui non c’era Palacios è stato subito chiaro a tutti".