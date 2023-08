Romano: Inter aspetta risposta su Pavard. Il Bayern parla col Chelsea per Chalobah

Il club tedesco lavora per l'acquisto di un calciatore che libererebbe il francese in direzione Milano

L'Inter è in attesa di capire se Benjamin Pavard arriverà effettivamente in questa sessione di mercato. L'arrivo di un sostituto al Bayern Monaco libererebbe il giocatore francese che vuole fortemente approdare al club nerazzurro. Stando a quanto scrive in un tweet Fabrizio Romano, il club tedesco si è rivolto al Chelsea e starebbe lavorando per trovare l'accordo con Trevoh Chalobah.