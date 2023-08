Inzaghi: “Sarà una partita difficile. Thuram? I gol me li aspetto da tutti”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Cagliari: "Ci siamo preparati bene, è stata una settimana più lunga del solito. La squadra ha lavorato bene, sappiamo le difficoltà della gara, contro una neo promossa, allenata molto bene, con ottimi giocatori, che ha fatto una partita importante a Torino. Sappiamo che sarà una partita con insidie e difficoltà. Thuram? Ai gol devono partecipare tutti, gli attaccanti, i quinti, le mezze ali... Marcus deve fare quello che ha fatto bene in questo mese e mezzo, ha lavorato molto bene per essere pronto. Arnautovic ci sarà una mano a gara in corso.