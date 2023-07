Sky – Inter, Pereyra non il preferito: dipende da due nomi. Oggi firma Frattesi

Matteo Barzaghi fa il punto sul mercato dell’Inter. Dal rinnovo di Stefan de Vrij alla firma di Davide Frattesi, ma non solo. Ecco gli aggiornamenti del giornalista di Sky Sport sulle operazioni calde dei nerazzurri: “In sede poco fa è salito Minieri, agente di Fabbian e anche di Holm, esterno dello Spezia. È l’ultimo nome fatto per la fascia destra. Frattesi ha completato la seconda parte di visite, nel tardo pomeriggio firmerà e poi diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter.

Rinnovo de Vrij è fatto, ma non penso sarà annunciato oggi, sono solo tempistiche ecco. Su Pereyra: rimane un’alternativa valida per il centrocampo. Non il preferito, ma un’opzione qualora l’Inter volesse intervenire senza fare un importante investimento. Rimane in piedi come soluzione, ma non subito. Dipende anche da Onana e Lukaku”, le sue parole.