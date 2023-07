Romano: “Onana, nuova offerta United: la posizione del giocatore è chiara”

Il Manchester United insiste per André Onana: nuova offerta in arrivo all'Inter. Ecco la posizione del giocatore

Il Manchester United insiste per André Onana e vuole chiudere. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, “il club inglese procederà con una nuova offerta verbale per il portiere. Le conversazioni continueranno con l’Inter, l’offerta iniziale del valore di 40 milioni di euro più 5 di bonus è stata respinta.