Inter, Pereyra a 0 proposto più volte ai dirigenti: non è arrivato a Milano perché…

A più riprese, Roberto Pereyra è stato proposto ai dirigenti dell’Inter. Federico Pastorello ha fatto il suo nome più volte in Viale della Liberazione nel corso dell’estate, per il centrocampo e all’occorrenza anche per le fasce.

L’Inter ha tenuto in stand-by la candidatura per qualche settimana, ma non è mai stato una prima scelta. Una volta definiti tutti i piani per il reparto, i nerazzurri hanno depennato il nome dell'argentino a 0. Ancora oggi, Pereyra è svincolato dopo l’addio all’Udinese.