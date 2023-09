In diretta sul canale Twitch di FCIN1908.it, Fabrizio Biasin ha parlato così del ritorno di Alexis Sanchez all’Inter: “Inzaghi dice che Sanchez in allenamento è una bestia. Per il mister, lui è un giocatore importante. Di Sanchez mi ha parlato veramente bene, è tornato con una bella testa. Lautaro temo che non voglia farlo rifiatare”, le sue parole.