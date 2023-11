Inter, non solo Zielinski a 0 per le mediana. “Ausilio di persona ha visto anche…”

Non c’è solo il nome di Piotr Zielinski sulla lista dell’ Inter per la mediana. I dirigenti monitorano con grande attenzione anche un altro profilo che può liberarsi a 0 per la prossima stagione: è quello di Tomas Soucek .

Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: “Altro profilo d'esperienza messo in lista per il centrocampo. Ausilio è andato più volte a vederlo di persona, il giocatore piace anche a Inzaghi e l'Inter sta pensando di fare un tentativo se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il West Ham. In estate gli Hammers hanno speso 40 milioni per Edson Alvarez e 35 per Ward-Prowse, ma Soucek sta trovando il suo spazio nel centrocampo di Moyes e da qui a gennaio potrebbe anche trovare l'accordo per il prolungamento con il suo club”, si legge.