InterSpac fa sul serio, Zaccaria: “Non sogno, già contattato Bayern. E Suning…”

InterSpac, l'associazione di economisti e tifosi interisti vip, fa sul serio: vuole proporre l'azionariato popolare nell'Inter

E il professor Roberto Zaccaria, ex presidente Rai e consigliere dell'associazione, ha spiegato come a Repubblica: "Il nostro è qualcosa di più che un sogno romantico. Abbiamo una visione collaborativa, ma per dare corpo al progetto dobbiamo dialogare con chi ha il pallino in mano: l'attuale proprietà dell'Inter. Raggiunta l'intesa, ci servirebbero quattro o cinque mesi per la raccolta del capitale necessario a partire. Il modello è quello del Bayern Monaco, un grande club in mano ai tifosi, con la partecipazioni di sponsor forti. Abbiamo già preso contatti con loro".