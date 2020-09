Sono ore decisive per il trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista cileno, infatti, sta trattando con il Barcellona per la risoluzione consensuale del contratto, in modo da legarsi così ai nerazzurri da svincolato.

Il giornalista di ESPN, Maks Cárdenas, ha fatto il punto della situazione, scrivendo su Twitter: “L’Inter vuole presentare Vidal entro questo weekend per consentirgli di allenarsi da lunedì“.