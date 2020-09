Inter, Mundo Deportivo insiste: “Lautaro, nel Barcellona c’è fiducia. Se Vidal…”

Arturo Vidal sa di non far parte dei piani di Ronald Koeman per la prossima stagione e l’Inter è pronta ad accoglierlo a braccia aperte una volta che riuscirà a liberarsi dal Barcellona. L’accordo tra il giocatore e il Barcellona per la risoluzione del contratto è imminente, il club nerazzurro spera di poter contare sul cileno già dalla prossima settimana.

Il Mundo Deportivo sottolinea che il possibile arrivo di Arturo Vidal all’Inter non farebbe parte dell’operazione Lautaro Martínez. “Al Barça hanno fiducia che se il cileno dovesse arrivare a un accordo con il club per la risoluzione del contratto, questo potrebbe facilitare la trattativa per l’attaccante argentino”. Ma in più di un’occasione l’Inter per bocca di Ausilio e Zanetti hanno dichiarato incedibile il Toro.

(Mundo Deportivo)