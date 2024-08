L'Inter continua a muoversi in prospettiva e, in attesa di definire l'operazione Palacios, piazza un altro colpo per il futuro

L'Inter continua a muoversi in prospettiva e, in attesa di definire l'operazione Palacios, piazza un altro colpo per il futuro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno chiuso per Dino Putzen, giovane centrocampista classe 2008 di proprietà dello Jönköping Södra.