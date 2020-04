SM – Barça, risposta Inter: “Griezmann? Sì, in prestito! Lautaro? 90mln+ il cartellino di…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha lanciato la bomba: Lautaro Martinez al Barcellona, Griezmann all’Inter, secondo il piano dei nerazzurri. Sport Mediaset torna sulla vicenda di mercato, spegnendo un po’ gli entusiasmi della piazza interista. Secondo l’emittente non trovano conferme, infatti, le voci su un possibile scambio tra i due attaccanti sull’asse Italia-Spagna.

Questo soprattutto per l’elevato ingaggio percepito in Catalogna da Griezmann, che guadagna intorno ai 17 milioni di euro netti. Al contrario, Marotta e Ausilio seguono con attenzione l’evolversi della vicenda, con la possibilità che intorno al nome di Lautaro Martinez si scateni un’asta milionaria che comprenda anche Manchester City e Chelsea. Un affare di grande portata, considerato anche il momento difficile causa coronavirus.

In caso di partenza di Lautaro, dunque, l’Inter vorrebbe monetizzare quanto possibile. Un’intenzione che escluderebbe a priori, dunque, lo scambio con Griezmann. A meno che, come riferisce ancora Sport Mediaset, il Barcellona, oltre a staccare un pesante assegno da 90 milioni di euro e offrendo il cartellino di Arturo Vidal, nel pacchetto Lautaro non inserisca anche il prestito dello stesso francese.

Una provocazione, ovviamente, ma che rappresenta una forte risposta di fronte al continuo pressing del Barça nei confronti del numero 10 nerazzurro, oltre che alle continue dichiarazioni di Messi e compagni.

