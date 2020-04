Mercato, Vidal chiaro: o resta o va all’Inter. E spunta un accordo segreto col Barcellona

Arturo Vidal è sempre più sulla via d’uscita dal Barcellona. Sia lui che il club sono infatti consapevoli della situazione e stanno cercando la soluzione migliore che è, ad oggi, un trasferimento all’Inter. Il passaggio in nerazzurro sarebbe potuto avvenire a gennaio, ma i catalani si sono opposti alla sua partenza. Ciò ha portato, riporta Sport, ad un accordo segreto tra Vidal e il Barcellona secondo il quale sarebbe potuto partire in estate. Il cileno è a un anno dalla fine del suo rapporto con il Barcellona e sta cercando il suo ultimo contratto in un progetto sportivo di alto livello che gli consenta di avere un ruolo da protagonista.

L’interesse dell’Inter non è mai tramontato, con Antonio Conte che ha chiesto al club un ulteriore sforzo per portare a Milano Vidal, che sarebbe centrale nel suo centrocampo. I due, infatti, parlano ininterrottamente da gennaio. Il club catalano, continua il quotidiano spagnolo, dal canto suo, comprende la situazione del mediano: non è disposto ad offrirgli il rinnovo ed è quindi costretto a cederlo in estate per monetizzare dalla sua uscita. Nonostante Vidal sia un punto fermo dello spogliatoio e di tutti i tecnici degli ultimi anni del Barça.

Vidal è stato chiaro: o resta al Barcellona o va all’Inter. Nel caso, dunque, arrivi una buona offerta, il giocatore partirà. Arturo ha sul tavolo due offerte multimilionarie dalla Cina e il forte interesse del Manchester United, ma è convinto solo dal progetto Conte. Conosce il tecnico e conosce il calcio, una lega in cui può esibirsi al più alto livello per diversi anni. Il problema è però l’accordo da trovare tra i due club: l’Inter vuole Vidal per tre stagioni, ma non è disposta a spendere 20 milioni per prenderlo. Inoltre, Marotta non vuole collegare l’acquisto del cileno all’operazione Lautaro, mentre i catalani vedono in Vidal un’ottima contropartita per abbassare il prezzo del Toro. Lo scenario è del tutto aperto.