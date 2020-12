In Spagna – Nome nuovo per il centrocampo: l’Inter piomba su Renato Sanches, è una priorità

C’è un nome totalmente nuovo per il centrocampo dell’Inter. Si tratta di Renato Sanches, portoghese classe 1997 di proprietà del Lille, che sta ben figurando in questa prima parte di stagione (10 presenze e un gol) con la maglia del club francese (avversario del Milan nel girone di Europa League).

Cresciuto nelle giovanili del Benfica, Sanches, qualche anno fa fra i maggiori prospetti europei nel suo ruolo, fu acquistato nel 2016 dal Bayern Monaco, squadra con cui non riuscì però mai a imporsi del tutto. Dopo un prestito infruttuoso allo Swansea, in Inghilterra e un successo ritorno in Germania, ecco il Lille, in cui Sanches si è mostrato in crescita.

Secondo quanto riporta in Spagna todofichajes.com, il centrocampista sarebbe una priorità di mercato per l’Inter, che da tempo ne starebbe seguendo l’evoluzione calcistica. Per portarlo a Milano, però, serve battere la concorrenza di tanti club di Premier League, Liverpool in testa.

