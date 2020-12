Inter, Eriksen ha chiesto di andare via: “C’è un’ipotesi mai presa in esame a cui direbbe sì”

In Viale della Liberazione, sede dell’Inter, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per sbrogliare la matassa attorno al futuro di Christian Eriksen, ormai sulla lista dei partenti.

Il centrocampista danese, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto alla società di andare via per giocare con maggiore continuità. Un desiderio impellente, per l’ex Tottenham. Che, pur di scendere in campo con più frequenza avrebbe deciso di accettare anche l’ipotesi prestito, fin qui mai presa in considerazione:

“Intanto in viale della Liberazione si lavora con grande impegno per trovare una soluzione che dia un’opportunità tecnica interessante al centrocampista danese arrivato un anno fa dal Tottenham. Eriksen chiede di andar via, sfiancato dalle bocciature dell’attuale allenatore. Magari accetterebbe anche un prestito: ora come ora gli interessa solamente giocare”, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)