Sky – Inter al lavoro per fare posto a Dybala. Nessun passo formale per Lukaku

La sensazione è che il club nerazzurro voglia puntare su Lautaro Martinez e uno tra Paulo e Romelu gli sarà affiancato

Dybala e l'Inter vivono una fase d'attesa. Il calciatore dice di essere concentrato sulla Nazionale, il club nerazzurro lavora per liberare il club di qualche ingaggio che possa permettere di ingaggiare l'argentino. Questo è quanto spiegano a Skysport sul giocatore che ieri ha segnato all'Italia il 3-0 dopo pochi minuti dall'ingresso in campo a Wembley. Il nodo in attacco è legato a Sanchez , il suo ingaggio è alto e ha un anno di contratto. Ci sono club interessati a lui e bisognerà vedere se le offerte si concretizzeranno. O si potrà pensare ad una buonuscita, ma in quel caso va trovata l'intesa, non esiste sul contratto una cifra definita.

La volontà dell'Inter di puntare suLautaro Martinez è stata confermata da Zanettinelle ultime ore e Lautaro Martinez dice di voler restare. La strategia del club nerazzurro sembra chiara: puntare sul Toro e affiancargli un altro attaccante. Per questo si parla di Lukaku come alternativa all'argentino ex Juve. Anche la situazione legata al belga è piuttosto complicata: da chiudere entro il 30 giugno per una questione fiscale. L'Inter non farà passi formali con il Chelsea, sarà il legale del giocatore a muoversi per parlare con il club inglese.