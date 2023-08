Inter, riecco Sanchez. Correa al Marsiglia: i dettagli dell’affare con un colpo di scena

"L’Inter ha scelto di riabbracciare Sanchez, ormai ex Niño Maravilla, che proprio a Marsiglia nella scorsa stagione è tornato a brillare come ai vecchi tempi: 14 reti in 35 presenze di Ligue 1, 2 in Champions in cinque partite e 2 in Coppa di Francia in altrettante gare. Il cileno ora è svincolato, ma ha già l’accordo con l’Inter per un contratto da tre milioni netti".