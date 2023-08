Pavard, per l’Inter è un super colpo: entro domani sbarcherà a Milano. Inzaghi ha già…

"L’Inter aspetta solo un segnale per organizzare il viaggio in Italia di Pavard: con il Bayern c’è da giorni un accordo totale per un trasferimento da 30 milioni più due di bonus, mentre per il difensore francese è pronto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione. E allora, non resta che attendere il via libera definitivo del club bavarese per aprire un nuovo capitolo: Pavard a Milano porterà tanta esperienza, necessaria soprattutto in Europa. Campione del Mondo con la Francia nel 2018 e col Bayern nel 2021, dopo aver vinto la Champions. Sì, l’Inter ha piazzato un super colpo".