L'esterno non rientra più nei piani della Juventus che vuole cederlo subito e non perderlo a zero a giugno

"L’infortunio di Taremi ha tolto il sorriso a Simone Inzaghi e costretto Lautaro Martinez, capitano e anima nerazzurra, a tagliarsi due giorni di ferie per dare una mano e sopperire all’emergenza. Neppure Marotta e Ausilio sono tranquilli. L’Inter vorrebbe un attaccante in più, ma il mercato, considerata la crisi economica che attanaglia i club in modo trasversale, è una specie di sudoku: per fare entrare qualcuno, qualcun altro deve uscire. E per adesso né Arnautovic, né Correa hanno trovato la soluzione giusta per lasciare la Pinetina", scrive il Corriere della Sera.