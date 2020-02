L’Inter pronta a sfruttare l’errore clamoroso del Milan: gli indizi portano a un nome da paura

Anni in prestito, per giocare con più continuità e cercare più fortuna di quella trovata a Milanello, dove lo hanno probabilmente scaricato troppo presto e che oggi rimpiangono continuamente. Pierre-Emerick Aubameyang è diventato nel corso degli anni uno degli attaccanti più forti d’Europa. Cresciuto nelle giovanili del Milan, il ghanese ha prima vagato per la Ligue 1, prima di affermarsi prima al Borussia Dortmund e successivamente all‘Arsenal.

E ora che il suo contratto con i Gunners si avvicina alla scadenza (2021), l’Inter gli ha messo gli occhi addosso. Un trasferimento che si potrebbe concretizzare in caso di partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. Aubameyang, 31 anni a giugno, potrebbe così tornare in Italia, diventando finalmente protagonista in Serie A. Ma con la maglia nerazzurra, dall’altra parte del Naviglio, dove potrebbe acuire il dolore di una ferita mai rimarginata dalle parti di Milanello.

Voci, indizi, contatti. Su Aubameyang l’Inter c’è, eccome. Sarà un’estate caldissima sul fronte attaccanti.