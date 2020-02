Mercato Inter, Arteta: “Aubameyang piace a tanti, vogliamo convincerlo che il suo futuro è qui”

Al termine della partita vinta all’Emirates contro l’Everton per 3-2, Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, ha parlato anche del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante ghanese entrato nel mirino dell‘Inter per la prossima stagione in caso di partenza di Lautaro Martinez. Aubameyang ha un contratto in scadenza nel 2021 con i Gunners, ma Arteta non si è affatto rassegnato alla sua partenza:

“E’ un grandissimo giocatore ed è normale che piaccia ad altre squadre, ma possiamo convincerlo che questo è il posto giusto per lui e che qui ha un futuro. Ovvio che nei mesi scorsi da parte sia ci sia stato del disappunto. Essendo un grande giocatore, vuole giocare per i club più importanti, nei tornei più importanti con i giocatori più importanti. Dobbiamo supportarlo come club in tutte le sue sensazioni, è una nostra sfida. Ora è parte del gruppo, si sente coinvolto in quello che stiamo costruendo. Credo al momento questo sia il suo pensiero“.