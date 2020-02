Mercato, in UK: “Inter, parte Lautaro? Assalto ad Aubameyang. E Conte ne vuole anche un altro”

Continuano le voci su un possibile addio di Lautaro Martinez in estate: il Barcellona e il Real Madrid lo starebbero infatti seguendo con molto interesse e sarebbero pronte a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ecco che, quindi, l’Inter deve in quel caso farsi trovare pronta acquistando un sostituto all’altezza. E, secondo il Sunday Express, il successore del Toro potrebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese andrà in scadenza nel 2021 e probabilmente rifiuterà qualsiasi proposta di rinnovo da parte dell’Arsenal: per l’Inter quindi può essere un obiettivo reale. Conte, inoltre, continua il Sunday Express, continua a volere anche Olivier Giroud, rimasto al Chelsea lo scorso gennaio.