il Giornale – Inter, quattro rinnovi in arrivo: i dettagli. Dzeko via. E Lukaku…

Riscatti in arrivo per Bellanova e Acerbi ma l'Inter blinda anche Bastoni e Calhanoglu: gli aggiornamenti

"Nel tardo pomeriggio di ieri invece è rientrato a Milano dalla missione londinese Piero Ausilio: il Chelsea (per ora) ha detto no all’Inter per i prestiti di Lukaku (spinge per tornare in nerazzurro) e Koulibaly". Apre così l'articolo de il Giornale in merito al viaggio a Londra di Ausilio.